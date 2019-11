Lista encabeçada por Louro Martins vence eleições para direção do SNPVAC

A lista encabeçada pelo tripulante da TAP Henrique Louro Martins venceu as eleições para a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), depois da anterior direção ter sido destituída em setembro.