Lítio de Montalegre. Os argumentos de João Galamba em direto no Sexta às 9

João Galamba, secretário de Estado da Energia, afirmou no Sexta às 9 que este processo "decorre nos termos da lei. Tem procedimentos. Um secretário de Estado não decide no vazio".

Galamba disse ainda que o "processo teve parecer positivo do técnico, do diretor de serviço, da sub-diretora e do diretor geral". E é com "base nas informações e na análise das mesmas que se tomam decisões políticas".