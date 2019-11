Lítio em Montalegre. Galamba garante que prospeção depende de estudo

O Governo diz que a prospeção de lítio em Montalegre não avança se o estudo de impacto ambiental for negativo. A garantia foi dada por João Galamba no programa Prós e Contras da RTP. O secretário de Estado da Energia afirma ainda que todos os contratos de exploração e pesquisa de lítio em Boticas e Montalegre são uma herança do governo PSD.