Foto: Nuno Veiga - Lusa

As jornadas realizam-se até terça-feira em Elvas, uma cidade que, para o Livre, é o retrato da "falta de acesso a serviços públicos" no interior.



O Orçamento do Estado vai estar também em cima da mesa. A líder parlamentar do Livre considera que "reforça a desigualdade" e que será difícil uma viabilização do partido.