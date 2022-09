Liz Truss anunciou o congelamento das contas de energia, gás e eletricidade

Este valor implica a remoção do imposto verde e subsitituirá o limite máximo de energia existente que daqui a 15 dias iria subir para 3549 libras, ou seja, 4000 euros.







As empresas e aos serviços públicos têm um plano de apoio identico de congelamento das contas, mas durante um período de seis meses. Esta medida custará, nestes dois anos 130 mil milhões de euros.





As empresas energéticas terão programas de credito facilitado pelo Banco de Inglaterra, no valor de 40 mil milhões para garatir a liquidez. O próprio Banco de Inglaterra prevê que as empresas de produção e fornecimento de gás e eletrcidade terão um lucro de 170 mil milhões de euros.







Liz Truss espera que a inflação diminua 5% com este pacote de ajudas.

Liz Truss disse que é tempo também de preparar a autonomia energética. O governo britânico vai, por isso, lançar licenças de extração de petróleo no Mar do Norte, o que pode levar à concessão de mais de 100 novas licenças. Nesse programa de independência energética, o governo de Londres quer que o país seja exportador de energia eólica em 2040.







A nova primeira ministra promete mesmo com a intensificação das energias fósseis cumprir a neutralidade carbónica em 2050, como acordado na COP 26 em Glasgow o ano passado.







Uma nova fase de intensificação do nuclear será lançada no próximo mês.