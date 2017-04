Lloyds Bank devolve totalidade dos 24 mil milhões de ajuda pública recebida na crise

Lusa 21 Abr, 2017, 22:15 | Economia

Segundo o Tesouro britânico, "os contribuintes receberam de volta todo o dinheiro do Lloyds", estando em causa uma verba de 20,3 mil milhões de libras (24,4 mil milhões de euros) recebida através da venda da posição estatal que se iniciou em 2013 e dos dividendos pagos pela instituição.

"A recuperação de todo o dinheiro que os contribuintes injetaram no Lloyds é um marco importante no nosso plano para construir uma economia que funciona para todos", destacou em comunicado Philip Hammond, chanceler do Exchequer (Tesouro britânico).

O responsavél adiantou que, durante os próximos meses e consoante as condições de mercado, o Governo também espera alienar a última parcela que detém no capital do Lloyds (1,4%).

"Apesar de ter sido o passo certo para dar apoio durante a crise financeira, o governo não deve estar no negócio de controlar bancos no longo prazo. O sítio certo para eles é no setor privado e eu estou satisfeito em poder dizer que estamos a chegar à altura de vender as nossas últimas ações no Lloyds Bank", assinalou Philip Hammond.

Horta Osório também já reagiu a este anúncio, mostrando um "enorme orgulho" em toda a equipa de gestão e trabalhadores do Lloyds.

O gestor assinalou que todos "trabalharam incrivelmente ao longo dos últimos seis anos para fazer parte desta jornada".

E rematou: "Olhando para o futuro, permanecemos absolutamente focados no nosso compromisso de ajudar o Reino Unido a prosperar".