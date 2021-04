Lloyds Bank obtém lucro líquido de 1.606 ME no 1.º trimestre, mais 191%

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o banco sublinhou que o lucro antes de impostos entre janeiro e março de 2021 atingiu os 1.898 milhões de libras (2.182 milhões de euros), em comparação com 74 milhões de libras (85 milhões de euros) no mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais no trimestre atingiram 3.664 milhões de libras (4.213 milhões de euros), mais 7,2% do que no mesmo período do ano passado.

Os empréstimos concedidos aos clientes no primeiro trimestre atingiram 444.000 milhões de libras (510.644 milhões de euros), enquanto os depósitos atingiram 462.000 milhões de libras (531.346 milhões de euros).

O rácio empréstimos/depósitos foi de 96% no trimestre, em comparação com 103% no mesmo período do ano passado.

Em termos de solvência, o rácio CET1 era de 16,7% em 31 de março, contra 14,2% em 31 de março de 2020.

O CEO (Chief Executive Officer) do Lloyds, António Horta-Osório, sublinhou hoje que a pandemia ainda tem um "impacto significativo nas pessoas, empresas e comunidades no Reino Unido e em todo o mundo".

"Embora vejamos sinais positivos, pelo notável progresso do plano de vacinação (...) as perspetivas são ainda incertas", adiantou.