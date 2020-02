Loja `online` de Fornos de Algodres ajuda na comercialização de queijo Serra da Estrela

"Entre os diversos produtos e marcas disponíveis na plataforma, é possível encomendar queijo Serra da Estrela DOP [Denominação de Origem Protegida], enchidos e fumeiros, vinho, azeite, mel, queijadas de urtiga e pão de urtiga", disse à agência Lusa o vereador Bruno Costa, responsável pelo pelouro do Ambiente e das Alterações Climáticas na Câmara Municipal de Fornos de Algodres.

Segundo o responsável, todos os produtos comercializados através da plataforma na internet www.obomsabordaserra.pt "são exclusivamente produzidos por produtores locais, com recurso a ingredientes também eles 100% locais".

O projeto denominado "O Bom Sabor da Serra" permite "levar o bom sabor da Serra [da Estrela] diretamente de Fornos de Algodres para o mundo", segundo o município.

Bruno Costa admite que a plataforma tem sido "uma mais-valia para a valorização e respetiva venda dos produtos dos produtores de Fornos de Algodres".

"O Bom Sabor da Serra" nasceu "com o desejo de tornar os produtos característicos" da região acessíveis "a todos os portugueses", disse.

Na plataforma, que entrou em funcionamento no dia 16 de março de 2019, são disponibilizados aos consumidores dois tipos de queijo: de ovelha Serra da Estrela DOP e de cabra curado.

Segundo o autarca, até ao dia 06 de fevereiro, foram vendidas "mais de 230 unidades" de queijo para 17 distritos de Portugal Continental.

"Só ainda não vendemos para o distrito de Bragança. No entanto, quero referir que todos os produtores presentes na plataforma já efetuaram diversas vendas, pois, por regra, quem compra um queijo compra sempre outros produtos", acrescentou.

Na loja `online`, todos os produtos "têm muita saída" mas, de acordo com o responsável, "na época natalícia, o queijo da Serra da Estrela DOP foi o que mais se destacou" nas vendas.

A plataforma "teve a capacidade de agregar todos os produtores e todos os produtos" do concelho que estão a reagir "muito bem" a esta nova forma de negócio.

"Eu costumo dizer: a semente foi lançada por este executivo municipal, com a criação desta inovadora plataforma, mas o fruto só conseguiu erguer-se com o empenho e dedicação de todos os produtores", reconhece Bruno Costa.

O vereador do município de Fornos de Algodres agradece a todos os produtores pois, sem eles, a autarquia não tinha "possibilidade de levar os melhores produtos de Portugal a todos os portugueses" e "certamente, não existia a plataforma `O Bom Sabor da Serra`".

A plataforma digital foi criada pelo município de Fornos de Algodres, com o apoio do Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020.

O município de Fornos de Algodres faz parte da região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela e possui 14 queijarias licenciadas e quatro com processo certificado para fabrico de Queijo DOP Serra da Estrela (que estão presentes na plataforma online), que produzem anualmente cerca de 45 toneladas daquele produto gastronómico.