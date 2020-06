Lojas do Cidadão reabrem hoje com exceção de Lisboa

As lojas do cidadão abriram hoje em Portugal à exceção de Lisboa. A Ministra da Administração Pública referiu que a reabertura depende do evoluir da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo. Alexandra Leitão lembra que na próxima quinta-feira será feita nova reavaliação da situação.