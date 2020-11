Lojistas descrevem último fim-de-semana como catastrófico

A Associação de Marcas de Retalho e Restauração diz que as vendas caíram 76% no último fim-de-semana com o recolher obrigatório. A CIP perspetiva um final de ano com quebras de 40% nas vendas mas, apesar disso, 75% dos empresários têm a intenção de manter os postos de trabalho.