Londres impõe limitações para participação da empresa chinesa Huawei na rede 5G

Sem nomear a empresa, mas referindo-se a "fornecedores de alto risco", um comunicado do ministério da Cultura, Digital, Comunicação Social e Desporto confirmou que vão ser impostas "novas restrições".

"Os ministros determinaram hoje que as operadoras do Reino Unido devem estabelecer salvaguardas adicionais e excluir fornecedores de alto risco de partes da rede de telecomunicações essenciais para a segurança", refere o comunicado.

A decisão foi anunciada após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional (NSC) presidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, onde foi decidido que cabe ao Centro Nacional de Cibersegurança dar orientações aos operadores de telecomunicações do Reino Unido sobre quais são os fornecedores de alto risco.

O governo está confiante de que "estas medidas, tomadas em conjunto, vão permitir mitigar o risco potencial representado pela cadeia de fornecimento e combater o leque de ameaças, sejam criminosos cibernéticos ou ataques patrocinados por países".

O governo britânico tem estado sob intensa pressão dos EUA, para proibir o envolvimento da Huawei de toda a rede 5G, tendo o Presidente Donald Trump falado no assunto durante um telefonema com Boris Johnson na sexta-feira.

Os EUA afirmam que a empresa chinesa, que é privada e que rejeita as acusações de interferência do Estado chinês, representa um risco para a segurança e chegaram a ameaçar com a redução na partilha de informações com o Reino Unido.

Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, escreveu na rede social Twitter no domingo à noite que o Reino Unido tinha uma "decisão importante pela frente no 5G".

Responsáveis por agências de segurança britânicas garantiram no passado que será possível gerir os riscos de segurança para a rede 5G, considerada uma infraestrutura importante em termos de desenvolvimento económico, desde que a Huawei fosse excluída de elementos cruciais.

A decisão sobre o envolvimento da empresa chinesa nos concursos de fornecimento de equipamento é considerada importante devido aos baixos preços praticados e diversidade de produtos relativamente à concorrência.