Londres invoca progressos nas negociações de acordos comerciais com EUA e Japão

Numa audição no Parlamento, Truss adiantou que Londres espera ter um acordo com o Japão pronto "nas próximas semanas" e revelou que o Governo está a negociar o fim das taxas aduaneiras de 5% aplicadas nas exportações de uísque irlandês e escocês como parte de um possível acordo com a Austrália.

"Estamos a fazendo bons progressos nas negociações com os Estados Unidos, Japão, Austrália e Nova Zelândia e no acesso ao CPTTP (Acordo de Cooperação Económica Transpacífico)", disse, em resposta a perguntas dos deputados do Partido Nacionalista Escocês e do Partido Trabalhista.

Truss ressaltou que o Governo está a "intensificar as negociações com a Austrália", país com o qual quer chegar a um acordo "de referência".

"Queremos trabalhar com amigos semelhantes a nós e com aliados que acreditam no comércio livre e no jogo limpo", disse Truss.

Em relação ao Japão, o secretário de Estado da mesma pasta, Graham Stuart, revelou que já existe um "entendimento" sobre os "principais elementos" de um acordo de comércio livre com aquele país.

Londres e Tóquio estão agora "na fase final" do diálogo comercial e este país está "otimista" com a possibilidade de fechar um texto nas próximas semanas, acrescentou.

"As duas partes estão empenhadas em ter um acordo em vigor antes do final deste ano", afirmou Stuart.