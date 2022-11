Londres proíbe serviços na compra de petróleo russo acima do valor fixado pelo G7

O mercado de seguros britânico é ponto de passagem de 60% das apólices de seguro de responsabilidade civil do transporte marítimo global.

O Ministério da Economia britânico detalhou hoje que o veto inclui serviços de seguros, entre outros, com o objetivo de levar a que terceiros países "só possam continuar a aceder aos serviços se adquirirem o petróleo russo abaixo do limite estabelecido".

Esse limite é estabelecido por uma coligação de Estados que junta os do G7 com a Austrália, como decidiram os integrantes daquele grupo em setembro, com o objetivo de "minar a capacidade de Putin para financiar a sua guerra na Ucrânia", segundo um comunicado do Ministério.

O governo britânico sublinhou que o Reino Unido é o "líder global" em seguros de Proteção e Indemnização, que cobrem a responsabilidade civil do armador em caso de reclamações de direito marítimo, uma vez que pelo seu território passam 60% das coberturas mundiais.