Lone Star escolhe diretora do Lloyds para Conselho de Supervisão do Novo Banco

Lusa02 Abr, 2018, 19:49 | Economia

"(... )O Novo Banco informa que em assembleia-geral do banco se deliberou a nomeação de Carla Antunes da Silva como membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) para o mandato em curso", lê-se na informação comunicada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A escolha de Carla Antunes da Silva, que é diretora de estratégia do Lloyds desde 2015, partiu do Lone Star e com a sua designação o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco fica completo com nove membros.

A ex-diretora do Lloyds, que já trabalhou nos bancos Credit Suisse, JP Morgan e Deutsche Bank, ainda espera autorização do Banco Central Europeu (BCE) para assumir funções.

Segundo fonte oficial do Novo Banco, Carla Antunes da Silva será membro não executivo do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco em acumulação com as funções no Lloyds, liderado pelo português António Horta Osório.

Carla Silva será o único português a integrar o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, que é liderado pelo britânico Byron James Macbean Haynes. Os outros membros são Karl-Gerhard Eick, Donald John Quintin, Kambiz Nourbakhsh, Mark Andrew Coker, Benjamin Friedrich Dickgiesser, John Herbert e Robert A. Sherman.

O Novo Banco tem António Ramalho como presidente da comissão executiva, que responde perante o Conselho Geral e de Supervisão.

O Novo Banco é detido, desde outubro, em 75% pelo Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução bancário (entidade na esfera do Estado financiada pelas contribuições dos bancos). Apesar disso, o fundo não tem qualquer representante no Conselho Geral e de Supervisão do banco.

A semana passada foi conhecida que a instituição que ficou com ativos do ex-BES (alvo de medida de resolução em 2014) teve prejuízos recorde de 1.395,4 milhões de euros em 2017, num ano em que constituiu mais de 2.000 milhões de euros de imparidades (provisões para perdas potenciais).

Na sequência deste nível elevado de perdas, o banco ativou o mecanismo de capital contingente negociado com o Estado português, pelo qual o Fundo de Resolução deverá capitalizar o Novo Banco num montante de 791,7 milhões de euros.

Uma vez que o Fundo de Resolução não tem todo esse valor, o Estado deverá emprestar até 450 milhões de euros ao fundo para este capitalizar o Novo Banco.

O acordo feito entre aquando da venda do Novo Banco prevê que o Fundo de Resolução possa injetar até 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco em oito anos caso haja perdas num conjunto de ativos que levem os rácios de capital abaixo de determinados níveis.

O Lone Star não pagou qualquer preço pelo Novo Banco, tendo acordado injetar 1.000 milhões de euros no banco, o que já aconteceu.