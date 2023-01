Lousã candidata requalificação da Escola Secundária para investimento de 8,5 ME

Em declarações à agência Lusa, o presidente daquela autarquia do distrito de Coimbra, Luís Antunes (PS), afirmou que o município apresentou candidatura em 29 de dezembro de 2022, ainda dentro do atual quadro comunitário, com um projeto de requalificação da escola secundária local.

Em maio de 2022, o projeto de requalificação da escola secundária local tinha sido adiado, face ao aumento de custos que obrigaria a nova candidatura a fundos comunitários, uma decisão que tinha motivado críticas por parte da oposição, a coligação PSD/CDS-PP.

Anteriormente, o projeto estava orçado em cerca de cinco milhões de euros, mas na candidatura agora apresentada o investimento sobe para 8,5 milhões de euros, motivado pelo aumento de custos, mas também pela possibilidade de agora contemplar outras intervenções.

"O projeto foi melhorado e trata-se de um investimento de requalificação profunda daquele complexo escolar. Este aviso é mais adequado às necessidades de uma intervenção mais estrutural e profunda e vai permitir intervir de forma mais global", salientou Luís Antunes, apontando como exemplo para a possibilidade de, neste aviso, ficar contemplada a reabilitação de espaços de recreio, nomeadamente o pavilhão que dá suporte àquela escola.

Apesar de o aviso ter sido aberto ainda no PT2020, contempla a possibilidade de o investimento transitar para o próximo quadro comunitário, o PT2030, esclareceu o autarca.

Segundo Luís Antunes, a Câmara Municipal está também a desenvolver projetos a pensar no PT2030 e no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente a concretização de um projeto para um segundo edifício do Centro de Saúde da Lousã, "sempre previsto, mas nunca concretizado".

Esse segundo edifício permitiria "reforçar a infraestrutura, a capacidade e a qualidade dos serviços a prestar à população", estando também em perspetiva que esse investimento assegure um alargamento e ampliação da oferta de serviços ao nível de cuidados de saúde primários, vincou.

Sobre investimentos em curso, o presidente do município referiu que se espera que no final do verão já possa entrar em funcionamento o Cineteatro da Lousã, objeto de grande requalificação, que ficará sob gestão direta da autarquia, que pretende incluí-lo na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Já sobre a Escola da Floresta, projeto feito em parceria com o Instituto Politécnico de Coimbra, Luís Antunes salientou que em fevereiro deve começar o primeiro curso técnico ministrado naquele espaço.

Este será um primeiro passo num espaço que pretende que possa, no futuro, "oferecer, de forma regular, formação conferente de grau de licenciatura ou de outros graus do ensino superior", sublinhou.