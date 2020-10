Lousã pressiona Governo a aplicar de imediato descontos nas portagens da A13

"Apesar de continuar a defender que a medida adequada seria a abolição de portagens, especialmente nesta fase e atendendo às dificuldades adicionais criadas às empresas pela pandemia, a redução será uma medida importante", refere o presidente da Câmara, Luís Antunes, em comunicado.

O autarca, que escreveu na sexta-feira à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considera que a A13 "é uma via extremamente importante para o desenvolvimento dos concelhos do interior, especialmente para as empresas que diariamente fazem um enorme esforço para gerar valor, muitas das vezes em situações menos favoráveis quando comparadas com zonas com melhores acessibilidades".

Na missiva, segundo o comunicado, Luís Antunes reiterou ainda "a pertinência de uma nova ligação entre Coimbra e Viseu, que incorpore, entre outras situações, uma alternativa à EN17 e uma ligação entre Vila Nova de Poiares e o IP3".

De acordo com o autarca, uma alternativa à EN17 e a ligação entre Vila Nova de Poiares e o IP3 são "muito urgentes e devem ser concretizadas antes mesmo da concretização da nova ligação entre Coimbra e Viseu".