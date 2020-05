Lousada admite tribunal para impedir deposição de resíduos oriundos de Itália

"Se o problema não ficar resolvido nos próximos dias, a câmara municipal vai recorrer a todos os meios legais ao seu dispor para obstar a que esses resíduos continuem a ser depositados no aterro da RIMA, nomeadamente através da propositura de uma providência cautelar, sem prejuízo de outras formas de luta", lê-se num comunicado enviado à Lusa, assinado pelo presidente Pedro Machado.

Aquela autarquia do distrito do Porto refere ter tomado conhecimento que a empresa Rima, que gere o aterro de resíduos industriais não perigosos de Lustosa, recomeçou hoje as operações de transporte e deposição de resíduos provenientes de Itália, contrariando o pedido do município, efetuado no dia 28 de abril, para que essa operação fosse suspensa.

O município insiste que repudia o recomeço daquela operação e assinala que "estará sempre ao lado dos lousadenses e de toda a comunidade contra este tipo de práticas", recordando que já manifestou ao Ministério do Ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente e a outros organismos competentes a sua "oposição a este tipo de práticas".

No comunicado, lê-se ainda que, não obstante o anúncio da Agência Portuguesa do Ambiente de que "os resíduos não são perigosos", a autarquia tem procurado "uma solução alternativa para estes resíduos de importação".

A solução, segundo a câmara, passa pela valorização dos resíduos "em unidades habilitadas para o efeito, situadas fora do concelho de Lousada, e não pela sua deposição no aterro da RIMA".

Contudo, aquela solução "carece ainda de decisão da administração dessa unidade de valorização, podendo ser publicamente anunciada no início da próxima semana", segundo a edilidade.

"Sendo favorável essa decisão, o problema ficará resolvido e esses resíduos serão encaminhados para valorização", conclui-se no comunicado.