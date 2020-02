Luanda Leaks. Eurodeputados recomendam seguimento da investigação

Os eurodeputados pedem aos estados membros da União Europeia para transporem rapidamente as diretivas europeias sobre a corrupção e o branqueamento de capitais. O repto foi enfatizado no dia em que o caso Luanda Leaks esteve em debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.