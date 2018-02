Lucro ajustado do grupo DIA cai 19,2% em 2017 para 217 milhões de euros

Lusa22 Fev, 2018, 12:24 | Economia

Em comunicado, a empresa adianta que o resultado líquido atribuído desceu 38% em moeda local para 109,6 milhões de euros, "impactado pelos resultados negativos das operações descontinuadas na China em 2017".

As vendas líquidas recuaram 0,6% para 8.620,6 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado desceu 9,4% para 568,6 milhões de euros.

As vendas brutas sob insígnia em Portugal subiram 0,6% para 852,8 milhões de euros.

No ano passado, o grupo DIA contava com 630 lojas em Portugal, das quais 333 próprias e 297 em regime de franchising.

Face a 2016, a cadeia contava com mais sete lojas em Portugal no ano passado.

"O aumento de vendas nos países emergentes, com um crescimento de 10,8% em moeda local, compensou a quebra de 3,3% no mercado ibérico, onde a empresa registou vendas comparáveis positivas no último trimestre do ano, graças à sua política de redução de preços", acrescenta.

As vendas sob insígnia no mercado ibérico desceram 3,3% no ano passado, face a 2016, para 6.589,7 milhões, com Espanha a registar uma quebra de 3,8% para 5.736,9 milhões de euros.

"Durante o ano passado, em Espanha e Portugal efetuou-se a transformação de 613 estabelecimentos de forma a disponibilizar ao cliente novidades como pontos de venda com frango assado e máquina de sumo de laranja natural", acrescentou o grupo DIA.

No final do ano passado, Espanha contava com 4.713 unidades, das quais 2.543 próprias e 2.170 franchisadas. No total representavam menos 162 do que em 2016.

"Como consequência da quebra em 3,9% da superfície de venda em Espanha, as vendas registaram uma descida de 3,8% para os 5.737 milhões de euros", refere, adiantando que no mercado espanhol as vendas 'online' atingiram os 58 milhões de euros.

Ricardo Currás, conselheiro delegado do grupo, sublinha, em comunicado, que 2017 "foi o primeiro ano" em que a empresa não alcançou os seus objetivos desde que entrou em bolsa, em 2011.

"Os resultados ficaram abaixo do que previamos em outubro devido à inversão do preço ter sido maior do que estimámos inicialmente. A nossa decisão de manter a liderança de preços em Espanha teve impacto nas nossas margens, que não puderam ser compensadas pelos esforços para economizar os custos e lucros provenientes das nossas alianças comerciais", explica o gestor.

"Com exceção de Espanha, os outros países em que o grupo DIA está presente (Portugal, Argentina e Brasil) alcançaram os seus objetivos definidos para o ano", conclui Ricardo Currás.

O Conselho de Administração vai propor à assembleia-geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,18 euros brutos por ação.

No final de 2017 a empresa tinha uma dívida líquida de 891 milhões de euros e um parque de lojas de 7.388 unidades em Espanha, Portugal, Argentina e Brasil.