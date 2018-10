Lucro Bankinter sobe 7,3% nos primeiros nove meses para 403,6 milhões de euros

Lusa25 Out, 2018, 08:06 | Economia

No relatório de atividade enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter sublinha que de janeiro a setembro "mantém" um nível de rentabilidade sobre o capital investido (ROE) de 13%, enquanto a solvência do banco medida através do rácio de capital CET1 fully loaded foi de 11,70%.

O banco espanhol que também tem balcões em Portugal revela que alcançou nos primeiros nove meses do ano uma margem bruta de 1.472,2 milhões de euros (+7,5%), vindos na sua maior parte do negócio com os clientes.

Por outro lado, avança que a carteira de crédito que tem em Portugal alcançou um volume de 5.300 milhões de euros, mais 12% do que há um ano, sendo "significativo" o crescimento do crédito nos segmentos de Banca de Empresas, mais 45%.

No que se refere aos recursos, o seu crescimento em Portugal foi de 8%, para 4.100 milhões de euros e os geridos fora de balanço registam um crescimento de 17%.

A margem bruta do Bankinter Portugal situa-se nos 93,2 milhões de euros no final de setembro, o que representa um crescimento de 20%, com resultados antes de impostos de 43,5 milhões de euros, mais 75% do que há um ano.