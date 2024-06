Lucro consolidado do Grupo Montepio aumenta 11,2% em 2023 para 94,7 milhões de euros

Na apresentação dos resultados, o presidente do Grupo Montepio, Virgílio Boavista Lima, apontou o facto de todas as empresas do grupo terem registado resultados líquidos positivos em 2023 e distribuído 20 milhões de euros em dividendos.

Naqueles 94,7 milhões de euros de lucros estão incluídos interesses minoritários. Sem esta inclusão, o resultado líquido consolidado do grupo -- que inclui a Associação Mutualista e o Banco Montepio entre outros -- foi de 92,6 milhões de euros, subindo 5,8% face ao ano anterior.