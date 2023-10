Lucro da Air France-KLM cresce 24% para 1.190 ME até setembro

O grupo franco-holandês divulgou hoje, em comunicado, que duplicou o lucro para 931 milhões de euros no terceiro trimestre e obteve um resultado operacional `recorde` de 1.342 milhões de euros, o que significa mais 318 milhões do que nos mesmos meses de 2022, com um volume de negócios que aumentou 6,8%, para 8.660 milhões.

Desta forma, a margem operacional (indicador de rentabilidade que mede a relação entre os resultados operacionais e o volume de negócios) avançou 2,9 pontos percentuais para 15,5%.

No terceiro trimestre, as companhias do grupo Air France-KLM receberam um total de 26,9 milhões de passageiros, um aumento de 7,6%, enquanto a sua oferta aumentou 6%.

Nos primeiros nove meses do ano, o número de passageiros aumentou 14,3% para 71,2 milhões, enquanto a oferta aumentou 10,6%.

Já a taxa de ocupação até setembro melhorou 4,6 pontos percentuais para 87,9% e o rendimento unitário 12,9%.

A Air France-KLM mantém o objetivo de atingir uma percentagem superior a 95% nos três últimos meses de 2023 e "cerca de 95%" para o ano de 2023.

O grupo espera também um aumento de um dígito nos seus custos unitários face a 2022 e prevê investimentos líquidos de 3.000 milhões de euros no conjunto de 2023.