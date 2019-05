Lucro da Altri sobe 12,5% para 36,7 milhões de euros

Lusa30 Mai, 2019, 22:58 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que num trimestre "em que se continuou a verificar a descida do preço de venda da pasta BHKP e no qual se realizou a paragem anual de manutenção da sua unidade da Figueira da Foz, as receitas totais, incluindo o contributo de 100% da atividade da Bioelétrica, atingiram 207,4 milhões de euros", uma subida de 19,6%.

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) aumentou 17,8% para 74,5 milhões de euros.

O grupo produziu cerca de 262,3 mil toneladas de pasta, e apesar da referida paragem da Celbi durante 15 dias "o volume de pastas produzidas aumentou cerca de 2%" em termos homólogos".