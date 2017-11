Lucro da Altri sobe 19% para 68 milhões de euros até setembro

Lusa03 Nov, 2017, 19:02 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que as receitas totais "ascenderam a cerca de 491 milhões de euros, mais 8%" do que um ano antes, e o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) avançou 10% para 141,2 milhões de euros.

O endividamento nominal remunerado deduzido de disponibilidades ascendeu a 436,3 milhões de euros em setembro, uma diminuição de cerca de 19,5 milhões de euros face à dívida líquida de 455,8 milhões de euros em junho deste ano.

"O investimento líquido total realizado até ao final de setembro pelas unidades industriais do grupo ascendeu a cerca de 59,4 milhões de euros, o que significa que durante o terceiro trimestre de 2017 foram investidos 11,7 milhões de euros", refere a empresa.

No final de setembro, "o total de disponibilidades da Altri ascendia a cerca de 233 milhões de euros".

No terceiro trimestre, o resultado líquido subiu 57,1% para 26,4 milhões de euros, sendo que as receitas aumentaram 11% para 165,5 milhões de euros "com as vendas de pasta a atingirem as 255 mil toneladas".

O EBITDA no trimestre foi de 53,7 milhões de euros, mais 33,5% do que no período homólogo de 2016, com uma margem de 32,5%.

"Nos três meses em análise, a Altri exportou cerca de 228,6 mil toneladas de pasta, o que representa 126 milhões de euros de vendas", sendo que "as vendas totais de pasta ascenderam a 139,7 milhões de euros, ou seja, mais de 13% do que no período homólogo de 2016".

Os custos totais, excluindo amortizações, custos financeiros e impostos, ascenderam a 111,8 milhões de euros, uma subida de 2,3% face ao período homólogo, e uma diminuição de 5,3% face aos três meses anteriores.