Lucro da Altri sobe 77% até setembro para 120,4 milhões de euros

Lusa31 Out, 2018, 23:50 | Economia

O resultado líquido nos primeiros nove meses do ano passado ascenderam a 68 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri adianta que no terceiro trimestre o resultado líquido avançou 76,3% para 46,6 milhões de euros.

"As receitas totais da Altri no terceiro trimestre atingiram 205 milhões de euros, valor que correspondem a um aumento de cerca de 24% face a 2017, valor em linha com o verificado no trimestre anterior".

Até setembro as receitas cresceram 18,9% para 583,6 milhões de euros.

"A Altri reforçou o seu perfil exportador ao colocar nos mercados externos 705,4 mil toneladas de pasta desde o início do ano. O volume de exportações atingiu 451 milhões de euros", refere a empresa, adiantando que no terceiro trimestre estas subiram 28% para 178,7 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 52,6% no terceiro trimestre, para 82 milhões de euros, e os custos totais aumentaram 10,1% para 123,2 milhões de euros.

Nos primeiros nove meses do ano, as unidades industriais do grupo Altri produziram cerca de 814,7 mil toneladas de pastas e as vendas totais ascenderam a 797,1 mil toneladas de pasta.

O investimento líquido até setembro ascendeu a cerca de 55 milhões de euros.

"Em termos operacionais, depois do arranque do turbogerador para produção de energia elétrica na unidade industrial Celtejo no final do segundo trimestre, esta unidade industrial está numa fase de `ramp up` em termos de produção de pasta e de energia elétrica. Serão de esperar melhorias durante o quarto trimestre de 2018", concluiu a empresa.

A Altri é um produtor europeu de pasta de eucalipto, estando ainda presente no setor das energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial atravé de licor negro e a biomassa".