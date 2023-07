Lucro da Brisa Concessão Rodoviária sobe 30% para 119,8 ME até junho

"O resultado líquido atingiu 119,8 milhões de euros, um aumento de 30,5%", revelou o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No primeiro semestre, as receitas com portagens representaram 346 milhões de euros, mais 20,4% face a igual período de 2022.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 288 milhões de euros, um crescimento homólogo de 24,2%.

Já os proveitos operacionais avançaram 20,3% para 363,9 milhões de euros, "suportados pelo crescimento do tráfego e das receitas das áreas de serviços".

O investimento, por seu turno, atingiu, entre janeiro e junho, 24,3 milhões de euros, ou seja, teve uma variação de 29,8% em comparação com o primeiro semestre do ano anterior.

Neste período, os custos financeiros cresceram 24,6% para 28,2 milhões de euros.

O total de dívida bruta está em 1.486 milhões de euros.