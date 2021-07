Lucro da Brisa sobe quase 51% para 52 ME até junho

"O resultado líquido atingiu os 52 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento de 50,8% face ao primeiro semestre de 2020, mas uma queda de 37,5% quando comparado com os 83,2 milhões de euros atingidos no primeiro semestre de 2019", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No primeiro semestre deste ano, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa ascendeu a 167,1 milhões de euros, mais 13,4% do que no período homólogo.

Por sua vez, os custos financeiros caíram 12,9% para 25,1 milhões de euros, "beneficiando da diminuição de 18,1% nos juros suportados, maioritariamente devido ao reembolso de um empréstimo obrigacionista de 300 milhões de euros em abril de 2021".

Já o investimento (`capex`) recuou, neste período, 48,8% para 11,9 milhões de euros.

Os custos operacionais, por seu turno, cederam 1,3% até junho para 64,8 milhões de euros.

Na primeira metade do ano, as receitas com portagens atingiram os 219,2 milhões de euros, uma progressão de 9,1%.

No período em análise, o tráfego cresceu 8,4%.