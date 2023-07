Lucro da Cofina cai 31,4% no 1.º semestre para 2,2 milhões de euros

No primeiro semestre de 2022, o resultado líquido tinha sido 3,3 milhões de euros.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no primeiro semestre, "as receitas operacionais da Cofina ascenderam a 36,9 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 1,7% em relação ao período homólogo".

No período em análise, as receitas de circulação foram de 13,4 milhões de euros, menos 8,7% em termos homólogos.

"As receitas associadas a publicidade ascenderam a 14,8 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9,2%", enquanto "as outras receitas operacionais atingiram 8,7 milhões de euros (-6,7%)".

Por segmentos, as receitas de imprensa caíram 7,1% para 25,8 milhões de euros e as de televisão subiram 13,6% para 11 milhões de euros.

"Os custos operacionais registaram um ligeiro aumento de 0,1%, atingindo 31,0 milhões de euros" no semestre.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cifrou-se em 5,9 milhões de euros, menos 10,3% do que um ano antes, e o EBIT recuou 9,7% para 4,3 milhões de euros.

"Os resultados financeiros do primeiro semestre foram negativos" em 900 mil euros, contra 500 mil euros negativos no período homólogo, sendo explicado, "essencialmente, pela variação da taxa de juro que tem vindo a aumentar nos últimos tempos", afirma.