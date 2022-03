Lucro da Cofina mais que triplica para 4,2 milhões de euros em 2021

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Paulo Fernandes adianta que as receitas totais subiram 6,2%, no período em análise, para 75,8 milhões de euros.

"As receitas de publicidade registaram um crescimento de 20,7% [para 26,8 milhões de euros] e as receitas de `marketing` alternativo cresceram 4,7% [para 16,7 milhões de euros], tendo as receitas de circulação registado um decréscimo de 2,9% [para 32,3 milhões de euros]", adianta.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), excluindo imparidade de `goodwill`, foi de aproximadamente 14,8 milhões de euros (+23,8%).

"Considerando a imparidade de `goodwill`, o EBITDA ascende a 13,9 milhões de euros (+38,0%)", refere a Cofina.