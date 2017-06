Lucro da Continental Pneus Portugal aumenta 14%

Lusa 01 Jun, 2017, 12:06 | Economia

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa do grupo alemão Continental diz ter obtido um resultado líquido de 1,068 milhões de euros no ano passado e justifica a "ligeira descida" das vendas, face aos mais de 71 milhões de euros de 2015, com a "redução na venda de pneus para equipamento de origem para o principal cliente nacional, que se encontra em fase de adaptação de ciclos de produto".

De acordo com o diretor geral da Continental Pneus, Pedro Teixeira, os "fatores decisivos" para os resultados obtidos no mercado nacional foram "o empenho e a dedicação da equipa e a coerência na estratégia da presença ativa nos diferentes canais de venda em toda a cadeia de negócio".

Para este ano, as perspetivas apontam para um crescimento na ordem dos 1,5%.

No mercado de pneus pesados, a Continental diz ter registado um desempenho "bastante positivo" em 2016, com a faturação dos produtos de camião a apresentar um aumento global de 12% face a 2015, sendo que os pneus industriais tiveram "um ano excelente em termos de vendas", mantendo os mesmos níveis de faturação de 2016.

No retalho, a Continental Pneus destaca ter mantido "a forte aposta no desenvolvimento da sua rede de parceiros ContiService", que conta atualmente com 65 pontos de venda em Portugal Continental e nas ilhas: "Este projeto reforça a presença da Continental no mercado. Desenvolvemos e apoiamos os nossos parceiros na implementação de ferramentas de negócio adaptadas às suas necessidades, conferindo-lhe maior visibilidade junto do consumidor final e potenciando a dinamização e exploração do seu negócio", sustenta Pedro Teixeira.

Segundo salienta, a Continental está "cada vez mais consciente da importância de ter uma presença ativa em toda a cadeia de valor, desde o tradicional retalhista, passando pelos diversos segmentos de clientes profissionais, até ao consumidor final".

Dado o "crescimento acentuado" verificado nos últimos quatro anos no mercado de pneus ligeiros e pesados -- 38% e 18,5%, respetivamente -- a Continental prevê para este ano um crescimento de cerca de 1,5% em ligeiros e pesados.

"Contudo, no que se refere ao mercado de ligeiros, o crescimento do segmento UHP (Ultra High Performance -- jantes 17" ou superiores) espera-se que seja mais acelerado", destaca.

No mercado de ligeiros, a Continental diz manter para 2017 como "principal objetivo a consolidação da sua posição de liderança no mercado nacional".

Entre as apostas da companhia para este ano está o segmento dos pneus industriais (`specialty tires`), onde considera existirem "alguns indicadores positivos de desenvolvimento ligados à atividade industrial da distribuição, logística e ao aumento das atividades de portos e aeroportos" que permitam antecipar "um desenvolvimento muito positivo desta área de negócio".

Outra aposta é o "crescimento estruturado da rede ContiService", que conta atualmente com 65 pontos de venda, e que o responsável da Continental diz pretender assumir-se como "a referência nacional para qualquer retalhista de pneus que procure um conceito que lhe proporcione soluções com valor acrescentado".

Já na área de pneus pesados, a estratégia da Continental para 2017 passa por manter a dinamização do contacto direto com as frotas e a consolidação da sua rede de parceiros Conti 360º.

Responsável pela comercialização e distribuição de 11 marcas do universo Continental nos segmentos ligeiros, pesados e industriais -- entre as quais a Continental, Uniroyal, Mabor e Barum -- a CPP emprega cerca de meia centena de trabalhadores e reclama a liderança, desde 2013, do mercado no segmento de pneus ligeiros.