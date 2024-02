Lucro da Corticeira Amorim cai 9,7% para 89 ME em 2023

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou o ano de 2023 com um resultado líquido de 88,9 milhões de euros, uma redução de 9,7% face ao ano anterior", explicou a empresa, numa nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já as vendas do grupo "atingiram 985,5 milhões de euros no exercício de 2023", uma redução de 3,5% em termos homólogos, adiantou.