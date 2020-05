Lucro da EDP sobe 45% no primeiro trimestre para 146 ME

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP indicou que a recuperação dos resultados líquidos está relacionada com uma forte penalização registada no primeiro trimestre do ano passado, devido a "um volume de produção de energia hídrica anormalmente baixo (em Portugal -48% face à média histórica)", associado a um período de seca.

A EDP garantiu ainda que o primeiro trimestre deste ano "teve um impacto reduzido do período de confinamento associado à pandemia covid-19, que teve início nos principais mercados [da empresa] em meados de março".