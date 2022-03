Lucro da estatal brasileira Eletrobras caiu 11% em 2021

A maior empresa de energia elétrica da América Latina justificou a queda nos lucros com um aumento de 7,5 mil milhões de reais (1,35 mil milhões de euros) nas reservas operacionais, de acordo com os resultados, divulgados na sexta-feira.

No último trimestre de 2021, a Eletrobras registou um lucro líquido de 610 milhões de reais (110 milhões de euros), praticamente metade do valor correspondente ao mesmo período de 2020.

As receitas brutas da estatal, que atua no mercado de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, atingiram 44,4 mil milhões de reais (oito mil milhões de euros) no ano passado, mais 26% do que em 2020.

A Eletrobras investiu 4,7 mil milhões de reais (841 milhões de euros) em 2021, o que representa um crescimento de 82% em relação ao ano anterior.

No entanto, a elétrica reduziu o número de funcionários em 3%, encerrando 2021 com um quadro de 12.126 trabalhadores.

A dívida líquida da empresa de eletricidade fixou-se em 20,1 mil milhões de reais (3,6 mil milhões de dólares) no final de dezembro, o que representa uma queda de 1% em relação a 2020.

A Eletrobras está a atravessar um processo de privatização que arrancou em 2016, no âmbito de um plano de venda de ativos estatais para reduzir o défice fiscal do país.

Em 22 de fevereiro, os acionistas da empresa aprovaram, em assembleia geral extraordinária, o processo de privatização da empresa, que já havia recebido "luz verde" do parlamento brasileiro em junho de 2021.

O objetivo é reduzir para 45% a participação do Estado brasileiro na Eletrobras, atualmente de cerca de 70%, negócio com o qual o Governo também espera arrecadar cerca de 13 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros).

A Eletrobras é responsável por um terço da geração elétrica no Brasil e possui quase metade das linhas de transmissão do país, com extensão combinada de mais de 70 mil quilómetros de linhas de transmissão, e capacidade instalada de geração de cerca de 50 mil megawatts.