Lucro da Galp cai 33% nos primeiros nove meses para 403 ME

A Galp Energia teve um resultado líquido ajustado (RCA) de 403 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, uma retração de 33% em relação ao período homólogo de 2018, anunciou hoje a petrolífera.

Já os resultados líquidos em IFRS (segundo normas internacionais de relato financeiro - International Financial Reporting Standards - IFRS) fixaram-se em 283 milhões de euros, um recuo de 59% face ao período homólogo, informou hoje a empresa em comunicado ao mercado.

O investimento acumulado até ao final de setembro diminuiu 4% para os 573 milhões de euros quando comparado com o mesmo período de 2018, sendo 73% do valor dedicado a projetos de exploração e produção.

Em 30 de setembro de 2019, a dívida líquida situava-se em 1,645 mil milhões de euros, menos 92 milhões de euros do que no final de 2018, refletindo a geração de caixa positiva da empresa nos primeiros nove meses do ano. O rácio de dívida líquida sobre Ebitda RCA é de 0,8x.