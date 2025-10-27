Lucro da Galp sobe 9% para 973 ME até setembro

Nas contas enviadas hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os co-presidentes executivos da Galp, Maria João Carioca e João Marques da Silva, salientaram que "o sólido desempenho operacional da Galp continuou no terceiro trimestre" consolidando uma "sólida posição financeira" que é "reconfortante face ao atual sentimento macroeconómico".

Metade dos resultados entre julho e setembro teve origem na produção de petróleo e gás no Brasil, apesar do impacto da desvalorização das cotações do crude, que foi "mais do que compensado" pela recuperação internacional das margens de refinação capturada pelas atividades de aprovisionamento e comercial e disponibilidade do aparelho refinador, apontou a Galp.