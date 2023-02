Lucro da Hermès cresce 38% para 3.400 milhões de euros em 2022

Ao contrário dos seus concorrentes, a Hermès "não foi afetada" pela queda de vendas na China no final do ano passado, refere hoje a multinacional em comunicado.

O volume de negócios da Hermès, por sua vez, atingiu os 11,6 mil milhões de euros, o que representa um aumento de quase 30%, face ao ano anterior.

A Hermès "começa o ano de 2023 com confiança na força do seu modelo de negócio único e particularmente sólido", disse hoje o presidente executivo da empresa, Axel Dumas, realçando ainda que 2022 foi um ano "muito forte apesar de todas as incertezas (...) em todos os países".

Quanto à rentabilidade do grupo, a margem operacional, melhorou para 40,5%, contra 39,3% no ano anterior, o que constitui um bem indicador, mesmo para o setor de artigos de luxo.

"Continuámos a ter uma forte atratividade na China no quarto trimestre", disse também Dumas, que se mostrou satisfeito por a Hermès ter investido nos clientes deste país, sendo que as vendas também cresceram noutras geografias como a Europa e Américas e Ásia Pacifico.

A Hermès vai propor a distribuição de um dividendo aos acionistas de 13 euros por ação em 2022, segundo refere no comunicado.