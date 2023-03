Lucro da Impresa cai 91% em 2022 para 1,1 ME

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Impresa adianta que as receitas totais caíram 2,6% para 185,2 milhões de euros, mas "foi o segundo melhor resultado, no que respeita à faturação, dos últimos cinco anos".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 45,5% para 16,8 milhões de euros.

Os custos operacionais subiram 5,7% para 168,5 milhões de euros, em consequência, refere a Impresa, "principalmente, da resposta ao ataque informático sofrido em janeiro" do ano passado, "do aumento de custos com produção e energia, da cobertura da guerra da Ucrânia, do aumento da competitividade das grelhas da SIC e de indemnizações".

No ano passado, a dívida remunerada líquida recuou 31,4 milhões de euros, ou 22,6%, para 107,2 milhões de euros.