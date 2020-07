Lucro da Jerónimo Martins cai 36,2% para 104 milhões de euros no 1.º semestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo refere que as vendas subiram 4,6% para 9.317 milhões de euros, impulsionadas pela cadeia polaca Biedronka.

"O forte desempenho da Biedronka mais do que compensou a queda de vendas em Portugal e a pressão da desvalorização do zloty e do peso colombiano", lê-se no comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 4,9% para 635 milhões de euros, sendo que este desempenho "foi negativamente impactado pela desalavancagem operacional dos negócios que registaram, no segundo trimestre, uma pressão sobre o desempenho das vendas".

A Jerónimo Martins refere que, ao longo de seis meses, "os custos diretos, com impacto no EBITDA, incorridos pelas insígnias no contexto da pandemia estimam-se em cerca de 29 milhões de euros".