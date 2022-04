Lucro da Jerónimo Martins cresceu 52,4% para 88 ME no primeiro trimestre

No mesmo período, as vendas da dona do Pingo Doce foram de 5,5 mil milhões de euros, mais 15,2% do que o registado no primeiro trimestre de 2021, adiantou.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo aumentou, entre janeiro e março 15,5%, atingindo os 372 milhões de euros, indicou.

"Comparar o 1T 22 [primeiro trimestre de 2022] com o período homólogo de 2021 requer algum cuidado já que o 1T 21 foi marcado, por um lado, pela maior severidade pandémica e, por outro lado, pela inclusão da época festiva da Páscoa. Ainda assim, é claro que, no conjunto dos primeiros três meses deste ano, as insígnias do grupo apresentaram fortes desempenhos num contexto de pressão crescente e generalizada sobre os custos", referiu a empresa, na mesma nota.