Lucro da Jerónimo Martins sobe 40% para 261 ME no 1.º semestre

No mesmo período, as vendas da dona do Pingo Doce foram de 11,9 mil milhões de euros, mais 20% do que o registado no primeiro semestre de 2021, adiantou.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo aumentou, entre janeiro e junho, 19,1%, atingindo os 851 milhões de euros.