Lucro da Mærsk cresce 9 vezes no 1.º semestre para 5.459 ME

Este resultado beneficiou das "circunstâncias extraordinárias" derivadas de um aumento contínuo nas taxas de frete devido ao congestionamento e às dificuldades de abastecimento criadas pela pandemia de covid-19, refere a Maersk Line, empresa de transporte de contentores, em comunicado.

Na primeira metade do ano, o lucro operacional líquido (Ebit) multiplicou-se por seis para os 7.181 milhões de dólares (6.066 milhões de euros), face a igual período do ano anterior.

Quanto ao volume de negócios, cifrou-se a 26.669 milhões de dólares (22.527 milhões de euros), o que representou um acréscimo homólogo de 44%, lê-se na nota divulgada.

No segundo trimestre, a Møller-Mærsk registou um lucro de 3.746 milhões (3.164 milhões de euros), superior em oito vezes ao valor contabilizado no trimestre homólogo do ano anterior, com o resultado líquido a aumentar pelo 12.º trimestre consecutivo.

O Ebit, por sua vez, foi de 4.084 milhões de dólares (3.450 milhões de euros), superior em cinco vezes na comparação com idêntico trimestre do ano precedente.

A faturação da multinacional atingiu os 14.230 milhões de dólares (12.020 milhões de euros) no trimestre em apreço, o que correspondeu a um acréscimo de 60% em termos homólogos.