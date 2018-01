Lucro da McDonald`s sobe 11% para 5.192 milhões de dólares em 2017

Lusa30 Jan, 2018, 17:04 / atualizado em 30 Jan, 2018, 17:05 | Economia

No último trimestre de 2017, a empresa teve um lucro de 699 milhões de dólares, quando no mesmo período do ano anterior teve 1.193 milhões.



Por ação, a cadeia de restaurantes ganhou 6,37 dólares durante o último ano, face aos 5,44 dólares por ação que tinha registado no ano anterior.



A faturação da empresa norte-americana caiu 7% em 2017, passando de 24.622 milhões de dólares em 2016 para 22.820 milhões.



"2017 foi um ano bom para a McDonald`s, com os consumidores a responder ao que estamos a fazer para tornar a sua experiência mais agradável", referiu em comunicado o presidente, Steve Easterbrook.



A descida de 41% nos lucros do último trimestre deve-se principalmente a um encargo extraordinário de 700 milhões de dólares, que resultou da reforma fiscal recentemente aprovada nos Estados Unidos.



Como aconteceu com outras empresas, as mudanças tiveram um impacto negativo nas contas do último trimestre de 2017, mas a partir de agora devem beneficiar a empresa, dado que o imposto para as empresas é agora mais baixo.