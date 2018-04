Lucro da Media Capital sobe 1% no 1.º trimestre para 1,9 milhões de euros

Lusa12 Abr, 2018, 19:35 / atualizado em 12 Abr, 2018, 19:44 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que "não obstante a melhoria substancial dos resultantes antes de impostos (+31%), o resultado líquido acumulado foi de 1,9 milhões de euros, portanto 1% acima do verificado no ano anterior".

De acordo com a empresa, "o motivo prende-se com o apuramento do imposto sobre o rendimento no primeiro trimestre de 2017 (somente 7%), decorrente da recuperação de impostos em períodos anteriores".

Os rendimentos operacionais subiram 10% para 38,7 milhões de euros, e os gastos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, registaram um aumento de 12%, passando de 30,1 milhões de euros para 33,5 milhões de euros.

"O evolutivo de ambas as linhas refletiu, além da atividade ordinária, o impacto da adoção do IFRS 15 a partir de 01 de janeiro de 2018, referente ao registo de rendimentos procedentes de contratos com clientes", adianta a Media Capital, acrescentando que "este novo normativo implicou uma subida de rendimentos e gastos operacionais, no mesmo montante de 2,6 milhões de euros".

O impacto "em `cash flow` também foi neutro", refere, salientando que, "sem este impacto, os rendimentos e os gastos operacionais teriam variado ambos mais 3% face aos primeiros três meses de 2017".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 4% para 5,2 milhões de euros e, "excluindo o impacto do IFRS 15, teria havido uma melhoria de 14,4%".