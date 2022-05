Lucro da Moderna dispara para 3.464 ME no primeiro trimestre

O lucro foi impulsionado pelas vendas da vacina da Moderna contra a covid-19, que atingiram 5.925 milhões de dólares no trimestre.

A empresa também triplicou as suas receitas que alcançaram 6.066 milhões de dólares, face aos 1.937 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Os lucros por ação dispararam para 8,58 dólares, quando se situaram em 2,84 dólares no período homólogo.

A empresa reiterou as previsões de arrecadar no conjunto do ano com as vendas da vacina contra a covid-19 21.000 milhões de dólares.

"A equipa da Moderna teve um sólido desempenho no primeiro trimestre e estou agradecido pelo progresso que continua a alcançar à medida que avançamos com a nossa carteira de medicamentos de ARNm", indicou o presidente executivo da Moderna, Stéphane Bancel.

Bancel destacou que a Moderna continua a desenvolver vários produtos como a dupla vacina para a covid e a gripe e para tratar outras doenças respiratórias.