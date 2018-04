Lucro da Mota-Engil cai 97% para 2 milhões de euros em 2017

Lusa06 Abr, 2018, 10:50 | Economia

Já o volume de negócios cresceu 18% no ano passado, para 2.597 milhões de euros, enquanto o EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) aumentou 19% para 403 milhões de euros, refere a Mota-Engil em comunicado.

As regiões de África e da América Latina registaram um crescimento do volume de negócios de 22% e 32% em 2017, respetivamente, face ao ano anterior, detalha a construtora, realçando ainda que o EBIT (lucro antes de impostos e juros) passou de 61 milhões de euros em 2016 para 185 milhões no ano passado.

Para tal, contribuíram decisivamente a subida das margens na Europa (13% para 17%) e na América Latina (6% para 11%), lê-se ainda no comunicado.

A empresa destacou ainda a diminuição em 24% da dívida líquida para 877 milhões de euros e informou que em relação à atividade comercial, e em linha com o crescente dinamismo das economias onde o grupo marca presença, concretizou a angariação de "um conjunto muito significativo" de novos projetos, com preponderância em África (que representa 51% do total da carteira).

Assim, e pela primeira vez na sua história, o grupo Mota-Engil apresentou uma carteira de encomendas superior a cinco mil milhões de euros (5.138 milhões de euros), não considerando neste valor um conjunto de projetos já adjudicados em 2018 no valor de 500 milhões de euros.

A Mota-Engil referiu ainda que este ano "o crescimento irá manter-se, sustentado pela carteira de encomendas e por perspetivas comerciais interessantes".

As ações da Mota-Engil seguem a cair 4,05% para 3,20 euros.