Lucro da Navigator cai 23% até março para 23,5 milhões de euros

"Os resultados líquidos do primeiro trimestre de 2021 foram de 23,5 milhões de euros e comparam com os 30,6 milhões de euros obtidos no trimestre homólogo (-23%)", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a papeleira ressalvou ser "difícil" comparar os resultados apurados até março com o período homólogo, tendo em conta as novas vagas de contágio por covid-19 e os impactos das medidas de confinamento.

Entre janeiro e março, o volume de negócios da empresa fixou-se em 341 milhões de euros, uma redução de 16% face ao primeiro trimestre de 2020, justificada pelos "menores volumes de pasta e papel, fruto essencialmente das paragens programadas, e pela diminuição do nível do preço do papel".