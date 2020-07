Lucro da Navigator cai 53,6% no 1.º semestre para 44 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que o volume de negócios atingiu os 696 milhões de euros no semestre, menos 18,6%, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 32,3% para 140,1 milhões de euros.

"Num semestre marcado pelas quedas expressivas, quer no consumo global de papel UWF em resultado da pandemia de covid-19, quer nos preços da pasta e do papel, a empresa evidencia uma notável geração de `cash flow` [fluxo de caixa] livre e uma posição financeira reforçada", refere a Navigator.

O grupo refere que o `cash flow` livre gerado no semestre em análise "foi de 114 milhões de euros, valor que compara com 101 milhões de euros no período homólogo de 2019".

Com uma maior diversificação do seu negócio, "nomeadamente com a entrada no `tissue`, a manutenção da capacidade de secagem de pasta e uma forte atuação do lado dos custos, a Navigator mostrou estar mais protegida face a este enquadramento adverso. Ainda assim, a forte queda de procura de papel e dos preços de pasta e de papel em relação ao ano anterior refletiu-se diretamente nos resultados do período", adianta.