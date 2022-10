Lucro da NOS sobe 7% nos nove primeiros meses do ano para 128,4 milhões de euros

"O resultado líquido consolidado no terceiro trimestre registou 43,1 milhões de euros, não considerando as mais-valias registadas neste período, referentes à alienação de torres", valor que compara com 46,1 milhões de euros um ano antes, refere a NOS, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos nove primeiros meses do ano, o lucro foi de 128,4 milhões de euros, mais 7% do que um ano antes.

Entre janeiro e setembro, as receitas consolidadas atingiram os 1.123,5 milhões de euros, mais 7,5% do que no ano passado, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 4,7% para 500 milhões de euros.

As receitas no terceiro trimestre atingiram 381,5 milhões de euros, uma subida de 4,1%, e um EBITDA de 177,8 milhões de euros, uma subida de 3,9%.