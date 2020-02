Lucro da Novabase mais que quadruplicou em 2019 para 20,4 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase refere que o volume de negócios subiu 9% para 120,3 milhões de euros, com a parte internacional a representar 57,7%.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 9,4 milhões de euros, o que representa uma subida de 44,6%.

"Acredito firmemente que 2019 foi um ano notável para a Novabase", afirmou João Nuno Bento, presidente executivo da tecnológica, citado no comunicado.

Refere que a venda do negócio GTE por 36 milhões de euros (concluída em 09 de janeiro de 2020) "foi uma conquista fundamental, permitindo à administração focar-se na agenda da transformação do Next-Gen", cujos resultados "ficaram alinhados" com as estimativas da empresa.

A administração vai propor um pagamento de dividendo de 0,85 euros por ação na próxima assembleia-geral de acionistas.