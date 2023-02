Lucro da Novabase sobe 2% para 8,9 ME em 2022

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os lucros da empresa situaram-se em 8,9 milhões de euros em 2022, acima dos 8,7 milhões de euros registados no ano anterior.

"Os resultados de 2022 da Novabase revelam um bom desempenho, suportado por uma execução bem-sucedida da nossa estratégia", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da empresa, Luís Paulo Salvado.

Por sua vez, o volume de negócios atingiu 163,4 milhões de euros mais 18% do que no ano anterior, quando tinha representado 138,8 milhões de euros.

Do total apurado em 2022, 60,9% foi gerado em países terceiros, enquanto 39,1% tiveram origem em Portugal.

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) fixou-se, no ano passado, em 14 milhões de euros, acima dos 12,7 milhões de euros verificados em 2021.

Já o `net cash` representou 39,5 milhões de euros, quando em 2021 tinha sido de 55,8 milhões de euros, sobretudo devido à remuneração acionista (13 milhões de euros).

O número médio de trabalhadores da Novabase foi de 2.112 no ano passado, um aumento de 8% "excluindo a equipa de `shared services` absorvida pela Celfocus, principal empresa do `Next-Gen`, em 2022".